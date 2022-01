Attacco hacker contro il governo ucraino | la Nato | «Intesa con Kiev per rafforzare la cooperazione»

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Unha colpito numerosi siti del. Secondo quanto riportato dall’Afp, l’avviene nel contesto di tensioni trae Mosca. Tra i siti presi di mira e che risultano inaccessibili ci sono il sito dele quelli del Ministero dell’Istruzione e della Scienza, del ministero delle Situazioni di emergenza e del ministero degli Esteri. Per i funzionari diè troppo presto per trarre conclusioni, ma glirussi collegati a Mosca sono stati più volte accusati di aver colpito in passato siti web e infrastrutture del. L’, inoltre, arriva dopo che i colloqui tra Mosca, gli Stati Uniti e gli alleati della ...