Atp 250 | Italia in finale a Sydney | Bolelli Fognini sognano il trionfo

Sydney – In attesa che inizi l'Australian Open, l'Atp Cup 250 trasmette emozioni grandissime ai colori azzurri, nell'ambito della gara a squadre. Stanotte la coppia Italiana, formata Bolelli/Fognini, si giocherà il titolo del torneo in una finale al cardiopalma. Grandi amici e compagni di Nazionale, vinsero già insieme l'Australian Open nel 2015. L'Italia punta allora a portarsi il trofeo a casa. La loro armonia in campo e sintonia di gioco è di buon auspicio per la prossima Coppa Davis. Nella semifinale contro la Germania, Simone e Fabio hanno vinto per 6-4 6-2.

