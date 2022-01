Atletica, Eyob Faniel correrà la Maratona di Boston. L’azzurro alla Major dopo il 3° posto di New York (Di venerdì 14 gennaio 2022) Eyob Faniel parteciperà alla Maratona di Boston 2022. Gli organizzatori della prestigiosa 42,195 km hanno annunciato il cast dei top runner per la 126ma edizione e L’azzurro sarà ai nastri di partenza di una delle cinque Major, ovvero le Maratone più importanti al mondo. Il primatista italiano cercherà il colpaccio il prossimo 18 aprile (si torna a correre nella tradizionale collocazione del turno lunedì del mese) dopo aver conquistato un bellissimo terzo posto all’ultima Maratona di New York. Il 29enne, sesto all’ultimo Campaccio, si sta allenando a Kapsabet (Kenya) e se la dovrà vedere con una concorrenza stellare, guidata dall’infinito Kenesisa Bekele, secondo uomo più veloce di sempre sulla ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022)parteciperàdi2022. Gli organizzatori della prestigiosa 42,195 km hanno annunciato il cast dei top runner per la 126ma edizione esarà ai nastri di partenza di una delle cinque, ovvero le Maratone più importanti al mondo. Il primatista italiano cercherà il colpaccio il prossimo 18 aprile (si torna a correre nella tradizionale collocazione del turno lunedì del mese)aver conquistato un bellissimo terzoall’ultimadi New. Il 29enne, sesto all’ultimo Campaccio, si sta allenando a Kapsabet (Kenya) e se la dovrà vedere con una concorrenza stellare, guidata dall’infinito Kenesisa Bekele, secondo uomo più veloce di sempre sulla ...

