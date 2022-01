Asstel-Valore D, intesa per promuovere nuova cultura femminile nel lavoro (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ stato siglato il memorandum d’intesa tra Asstel Assotelecomunicazioni (l’Associazione di categoria che, nel sistema di Confindustria, rappresenta la filiera delle telecomunicazioni) e l’associazione Valore D (la prima associazione di imprese che promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del Paese) per promuovere l’adesione delle imprese della filiera TLC al Manifesto per l’occupazione femminile che favorisce sempre di più la crescita delle donne nelle imprese e lo sviluppo di politiche di welfare a supporto. Le pari opportunità nel settore TLC con Asstel e Valore D Secondo Massimo Sarmi, presidente di Asstel “l’impegno di tutta la filiera tlc è promuovere e ... Leggi su fmag (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ stato siglato il memorandum d’traAssotelecomunicazioni (l’Associazione di categoria che, nel sistema di Confindustria, rappresenta la filiera delle telecomunicazioni) e l’associazioneD (la prima associazione di imprese che promuove l’equilibrio di genere e unainclusiva per la crescita delle aziende e del Paese) perl’adesione delle imprese della filiera TLC al Manifesto per l’occupazioneche favorisce sempre di più la crescita delle donne nelle imprese e lo sviluppo di politiche di welfare a supporto. Le pari opportunità nel settore TLC conD Secondo Massimo Sarmi, presidente di“l’impegno di tutta la filiera tlc èe ...

