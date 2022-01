Associazione disabili: “Sanzione per replica scomposta dell’agente” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Siamo felici che le istituzioni ci siano vicine ma adesso ci aspettiamo seri provvedimenti“. Lo sottolinea, in una nota, Asia Maraucci, presidente de “La Battaglia di Andrea”, Associazione che si batte in difesa delle persone diversamente abili finita al centro di una vicenda accaduta ad Afragola, dove un agente della polizia municipale ha reagito in maniera “scomposta” alla loro richiesta di aiuto. In relazione all’episodio è stata inviata, dal comandante della Polizia Municipale Michele Orlando, una segnalazione all’Ufficio Procedimenti Disciplinari affinché il collegio verifichi il comportamento dell’agente e valuti l’applicazione di una Sanzione disciplinare. Intanto, lunedì prossimo, si parlerà dell’accaduto anche nell’ambito della commissione comunale per le Politiche ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Siamo felici che le istituzioni ci siano vicine ma adesso ci aspettiamo seri provvedimenti“. Lo sottolinea, in una nota, Asia Maraucci, presidente de “La Battaglia di Andrea”,che si batte in difesa delle persone diversamente abili finita al centro di una vicenda accaduta ad Afragola, dove un agente della polizia municipale ha reagito in maniera “” alla loro richiesta di aiuto. In relazione all’episodio è stata inviata, dal comandante della Polizia Municipale Michele Orlando, una segnalazione all’Ufficio Procedimenti Disciplinari affinché il collegio verifichi il comportamentoe valuti l’applicazione di unadisciplinare. Intanto, lunedì prossimo, si parlerà dell’accaduto anche nell’ambito della commissione comunale per le Politiche ...

