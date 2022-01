Assistenza sanitaria territoriale, audizione del ministro Speranza (Di venerdì 14 gennaio 2022) ROMA – Martedì 18 gennaio la Commissione Affari sociali della Camera svolgerà l’audizione del ministro della Salute, Roberto Speranza (foto), in merito al tema della riforma dell’Assistenza sanitaria territoriale. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 20, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 14 gennaio 2022) ROMA – Martedì 18 gennaio la Commissione Affari sociali della Camera svolgerà l’deldella Salute, Roberto(foto), in merito al tema della riforma dell’. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 20, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Assistenza sanitaria territoriale, audizione del ministro Speranza

