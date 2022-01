Assalto alla Cgil | cinque nuove misure cautelari | fra i destinatari anche il leader di Forza Nuova a Catania

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Con leemesse in mattinata dal Giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Roma, sale il numero delle persone coinvolte dmagistratura nell’ambito dell’indagine sull’avvenuto il 9 ottobre scorso. Le, tre obblighi di fissa dimora e due arresti domiciliari, sono state eseguite dDigos e dpolizia di stato a seguito della richiesta della procura della Repubblica capitolina, per cui si ipotizzano i reati di devastazione e saccheggio. Tra lepersone coinvolte ci sonoilcatanese di, la quarta persona legata all’organizzazione ...