“Asintomatici ricoverati per altri motivi fuori dal bollettino”. La concessione di Speranza (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen – I positivi Asintomatici saranno fuori dal conteggio dei ricoveri per Covid a partire dal bollettino del primo febbraio: arriva la concessione di Speranza ai governatori. La novità, anticipata dall’Agi, è contenuta in una circolare del ministero della Salute. Oggi il Cts dovrà esprimersi anche su le altre richieste dei presidenti di Regione. Come quella di togliere gli Asintomatici dal bollettino che determina il passaggio di colore in base al rischio. bollettino, la circolare di Speranza: “Dal primo febbraio Asintomatici fuori dal conteggio dei ricoveri per Covid” “Il paziente ricoverato per cause diverse che risulti positivo al test per Sars-Cov-2, ma asintomatico per Covid 19, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen – I positivisarannodal conteggio dei ricoveri per Covid a partire daldel primo febbraio: arriva ladiai governatori. La novità, anticipata dall’Agi, è contenuta in una circolare del ministero della Salute. Oggi il Cts dovrà esprimersi anche su le altre richieste dei presidenti di Regione. Come quella di togliere glidalche determina il passaggio di colore in base al rischio., la circolare di: “Dal primo febbraiodal conteggio dei ricoveri per Covid” “Il paziente ricoverato per cause diverse che risulti positivo al test per Sars-Cov-2, ma asintomatico per Covid 19, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cambia il conteggio dei ricoveri per Covid. I ricoverati per cause diverse dal virus, risultati positivi al test ma… - francouda : @TgLa7 Li contavano come ricoverati? Criminali! Gli asintomatici, termine inventato per mantenere viva la narrativa… - MisterRockin : RT @Agenzia_Ansa: Cambia il conteggio dei ricoveri per Covid. I ricoverati per cause diverse dal virus, risultati positivi al test ma asint… - tempoweb : La rivoluzione di #Speranza sul bollettino #Covid: cambia tutto sui positivi #asintomatici ricoverati. Ma è giallo… - PoliticaPerEwok : 'I POSITIVI ASINTOMATICI NON VERRANNO CALCOLATI NELLA CONTA DEI RICOVERI' - Se sono asintomatici perché dovrebbero… -