«Asintomatici ricoverati per altri motivi fuori dal bollettino da febbraio»: la svolta smentita dal ministero (Di venerdì 14 gennaio 2022) I positivi Asintomatici saranno fuori dal conteggio dei ricoveri per Coronavirus a partire dal bollettino del primo febbraio? La svolta, annunciata dall'agenzia di stampa Agi, sarebbe contenuta in una circolare del ministero della Salute. Che però smentisce tutto. Secondo l'Agi la circolare, firmata dalla direzione prevenzione e dalla programmazione, dice che «il paziente ricoverato per cause diverse che risulti positivo al test per Sars-Cov-2, ma asintomatico per Covid 19, qualora sia assegnato in isolamento al reparto di afferenza della patologia per la quale si rende necessario il ricovero, pur essendo tracciato come 'caso' non sarà conteggiato tra i ricoveri dell'Area Medica Covid, fermo restando il rispetto del principio di separazione dei percorsi e di sicurezza dei pazienti».

