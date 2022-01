Ascolti Tv analisi 13 gennaio 2022: “Doc” ha un terzo della platea nelle sue mani, distante Milan-Genoa. Del Debbio dà un punto a Formigli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ascolti Tv al top: il primo episodio di Doc a 7,3 milioni e 29,2%, il secondo a 6,8 milioni e 32%; I Soliti Ignoti con Argentero a 6 milioni e 23,5%, Tg1 a 5,6 milioni e 23,3%. Vanno forte i supplementari di Napoli-Fiorentina nel preserale di Italia 1 (2,955 milioni e 12%) Mentre Omicron continua a impazzare, il 13 di gennaio del 2022 in prima serata è tornata in onda la fiction fenomeno degli ultimi mesi. In perfetto clima. Doc nelle tue mani, su Rai1, nella seconda stagione, è ambientata proprio in quell’avvio del 2020 che segnò l’inizio dell’era covid. Rai2, invece, ha proposto un docufilm sulla Costa Concordia, a dieci anni dal disastro della nave da crociera davanti all’Isola d’Elba. La pandemia e la corsa al Quirinale, sono stati gli argomenti su cui si sono sfidati Paolo Del ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 14 gennaio 2022)Tv al top: il primo episodio di Doc a 7,3 milioni e 29,2%, il secondo a 6,8 milioni e 32%; I Soliti Ignoti con Argentero a 6 milioni e 23,5%, Tg1 a 5,6 milioni e 23,3%. Vanno forte i supplementari di Napoli-Fiorentina nel preserale di Italia 1 (2,955 milioni e 12%) Mentre Omicron continua a impazzare, il 13 didelin prima serata è tornata in onda la fiction fenomeno degli ultimi mesi. In perfetto clima. Doctue, su Rai1, nella seconda stagione, è ambientata proprio in quell’avvio del 2020 che segnò l’inizio dell’era covid. Rai2, invece, ha proposto un docufilm sulla Costa Concordia, a dieci anni dal disastronave da crociera davanti all’Isola d’Elba. La pandemia e la corsa al Quirinale, sono stati gli argomenti su cui si sono sfidati Paolo Del ...

Advertising

emabrue : Ascolti Tv analisi 13 gennaio 2022: “Doc” ha un terzo della platea nelle sue mani, distante Milan-Genoa. Del Debbio… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv mercoledì 12 gennaio 2022, SuperCoppa 33.2%, Sei mai stata sulla luna 12.4% - AndreaAAmato : #Ascoltitv 12 gennaio 2022 analisi: Supercoppa super per Canale5. Brindisi vs. Giletti: in testa un tempo per parte… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 12 gennaio 2022 analisi: Supercoppa super per Canale5. Brindisi vs. Giletti: in testa un tempo per parte… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv martedì 11 gennaio 2022, Meraviglie 13.7%, Sissi 14.7% -