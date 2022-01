-Arthur ha detto si all’Arsenal, ma la Juventus frena (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’ Arsenal ha rotto gli indugi e punta ad avere Arthur già in questa finestra di mercato invernale. Il centrocampista brasiliano della Juventus avrebbe già dato l’ok al trasferimento, ma i bianconeri non sono molto convinti della cessione. –Arthur: La Juventus blocca la cessione all’Arsenal? Nelle ultime ore si è fatto sempre più insistente il corteggiamento dei Gunners all’ex Barcellona, al quale il tecnico Arteta vuole affidare le chiavi del centrocampo. Da parte sua, il giocatore si sente molto attratto da questa prospettiva e pare non essere intenzionato a prendere in onsiderazione offerte dei altri club, che pure si erano fatte avanti mesi fa. La Juventus, però, prende tempo. Nonostante un rendimento quasi sempre al di sotto delle aspettative, i bianconeri credono ancora ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’ Arsenal ha rotto gli indugi e punta ad averegià in questa finestra di mercato invernale. Il centrocampista brasiliano dellaavrebbe già dato l’ok al trasferimento, ma i bianconeri non sono molto convinti della cessione. –: Lablocca la cessione? Nelle ultime ore si è fatto sempre più insistente il corteggiamento dei Gunners all’ex Barcellona, al quale il tecnico Arteta vuole affidare le chiavi del centrocampo. Da parte sua, il giocatore si sente molto attratto da questa prospettiva e pare non essere intenzionato a prendere in onsiderazione offerte dei altri club, che pure si erano fatte avanti mesi fa. La, però, prende tempo. Nonostante un rendimento quasi sempre al di sotto delle aspettative, i bianconeri credono ancora ...

Advertising

giaco_iaco : ???? #Arthur ha detto sì ad Arteta: se partirà ora, sarà solo per l'#AFC. Ci hanno provato anche un top tedesco e u… - marcoconterio : ?????? #Arthur ha detto sì al prestito secco (con ingaggio pagato dai londinesi) all'#Arsenal ma ad ora non c'è il v… - salvatore3269 : RT @marcoconterio: ?? ?? Ci siamo: #Arthur ha accettato la proposta dell'#Arsenal e detto sì ad Arteta. Proposta di prestito secco con ingag… - SPalermo91 : RT @giaco_iaco: ???? #Arthur ha detto sì ad Arteta: se partirà ora, sarà solo per l'#AFC. Ci hanno provato anche un top tedesco e uno spagn… - _TPWK_H : un minuto di silenzio per Arthur Weasley che ancora ora, a distanza di molti anni, non sa quale sia la funzione di… -