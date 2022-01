Aronica | “Napoli? da qualche anno sbaglia le gare con le piccole”

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 ronica: “Tuanzebe ha bisogno di tempo per adattarsi al campionato di Se… - gilnar76 : Aronica: “Spalletti paga le assenze. Ecco cos’ha fatto Tuanzebe” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - cn1926it : #Aronica: '#Tuanzebe è appena arrivato, ma è stato un po' molle su #Vlahovic' - NCN_it : #Aronica: ''#Tuanzebe ha bisogno di adattarsi alla Serie A, diamogli tempo'' - cn1926it : #Aronica: “L’intervento su #Drogba uno dei più belli della mia carriera” -

Ultime Notizie dalla rete : Aronica Napoli

Ultime notizie calcio- Salvatore, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC, Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio. Ecco ...Notiziecalcio . A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live' è intervenuto Salvatore, allenatore:- Fiorentina, il commento diCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieCome prima uscita non c’è da fare paragoni, o da crocifiggerlo. La Coppa Italia non dà mai l’entusiasmo e la motivazione come una di campionato, ci sono attenuanti per il Napoli ma sta di fatto che ...L'ex difensore del Napoli Salvatore Aronica ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Tuanzebe è stato un po’ largo ...