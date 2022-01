Apex Legends: vicina l’uscita per PS5 e Xbox Series X|S? (Di venerdì 14 gennaio 2022) Èpubblico un nuovo rumor su Apex Legends: è stato di recente infatti suggerito che la versione next gen del battle royale di Respawn Entertainment e di Electronic Arts, per PS5 e Xbox Series XS, potrebbe uscire molto presto. Vediamo di seguito i dettagli! Risale a un po’ di tempo fa la notizia ufficiale secondo cui EA e Respawn Entertainment erano al lavoro su una versione next gen del loro popolare battle royale free-to-play Apex Legends. Dopo questa notizia però, finora non sono arrivati ulteriori aggiornamenti sullo stato dello sviluppo della nuova versione. Ebbene, forse l’attesa potrebbe essere minore di quanti ci si aspetterebbe: è stato diffuso recentemente infatti un rumor secondo il quale la versione per PS5 e Xbox Series XS di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 14 gennaio 2022) Èpubblico un nuovo rumor su: è stato di recente infatti suggerito che la versione next gen del battle royale di Respawn Entertainment e di Electronic Arts, per PS5 eXS, potrebbe uscire molto presto. Vediamo di seguito i dettagli! Risale a un po’ di tempo fa la notizia ufficiale secondo cui EA e Respawn Entertainment erano al lavoro su una versione next gen del loro popolare battle royale free-to-play. Dopo questa notizia però, finora non sono arrivati ulteriori aggiornamenti sullo stato dello sviluppo della nuova versione. Ebbene, forse l’attesa potrebbe essere minore di quanti ci si aspetterebbe: è stato diffuso recentemente infatti un rumor secondo il quale la versione per PS5 eXS di ...

