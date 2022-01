Anzio | ambulanze bloccate al Pronto Soccorso | papà e bimbo positivo al Covid in attesa per oltre sei ore

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Infermi in ambulanza persei ore. E’ questa l’odissea vissuta oggi da unall’Ospedale diinsieme a suo figlio: il piccolo, di circa 4 annial, è indel trasferimento al Bambino Gesù a Palidoro ma mancando una stanza idonea dove farli attendere l’unica soluzione è quella di rimanere sul mezzo del 118. Un disagio di non poco conto ma purtroppo non una novità.ferme davanti all’Ospedale Riuniti: il caso Anche ieri infatti diversesono rimaste ferme alindi posti liberi. Nell’arco della giornata si sono toccate punte fino a cinquedel 118 ferme – provenienti anche da ...

