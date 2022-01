Anticipazioni Gf Vip 6, ciclone Delia, addio Soleil e nuovi eliminati (Di venerdì 14 gennaio 2022) Anticipazioni Gf Vip 6 di questa sera, venerdì 14 gennaio quando in prime time su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Oggi è il grande giorno dell’entrata nella casa come concorrente di Delia Duran, moglie di Alex L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip 6, ecco i concorrenti che abbandoneranno il 13 dicembre Anticipazioni Gf Vip 6, caos in casa, Belli si dichiara a Davide. Gli abbandoni e le eliminazioni Sonia Bruganelli rompe il silenzio sul suo addio al Gf. Le dichiarazioni Anticipazioni Gf Vip 6, eliminazione in vista, tradimenti e rischio nuovi abbandoni Alex ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 14 gennaio 2022)Gf Vip 6 di questa sera, venerdì 14 gennaio quando in prime time su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Oggi è il grande giorno dell’entrata nella casa come concorrente diDuran, moglie di Alex L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip 6, ecco i concorrenti che abbandoneranno il 13 dicembreGf Vip 6, caos in casa, Belli si dichiara a Davide. Gli abbandoni e le eliminazioni Sonia Bruganelli rompe il silenzio sul suoal Gf. Le dichiarazioniGf Vip 6, eliminazione in vista, tradimenti e rischioabbandoni Alex ...

Advertising

Chilloutbro12 : RT @spi4ndo: ANTICIPAZIONI?? MANILA VS NATHALY •il confronto• clip litigi, e critiche confessionali commenti vip #GFVIP - spi4ndo : ANTICIPAZIONI ?? •KATIA vs DAVIDE e BARÙ clip+discussione+commenti vip #GFVIP - RosselliRossel3 : RT @spi4ndo: ANTICIPAZIONI?? MANILA VS NATHALY •il confronto• clip litigi, e critiche confessionali commenti vip #GFVIP - fabiofabbretti : Stasera al #GFVIP: Delia Duran si unisce al gruppo, Manila vs Nathalie, sorpresa per Gianmaria, l’eliminata… - DonnaGlamour : GF Vip 6: tutte le anticipazioni del 14 gennaio -