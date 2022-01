Anticipazioni Amici 21 sedicesima puntata | eliminazioni e maglie sospese

(Di venerdì 14 gennaio 2022)21: tanti cambiamenti nella categoria canto Questo pomeriggio è avvenuta una nuova registrazione di21, laper l’esattezza, e ringraziamo per ledettagliate il sito Quello che tutti vogliono sapere. Era presente Fiorella Mannoia per giudicare la gara di canto. Ospiti dellaerano Mara Sattei e Giorgia che L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

infoitcultura : Amici 21: anticipazioni domenica 16 dicembre - infoitcultura : Amici anticipazioni 16 gennaio 2022: un’eliminazione che scotta - infoitcultura : Amici 21 anticipazioni 16 gennaio: 4 eliminati, Todaro affonda Celentano - infoitcultura : Amici 21, Anticipazioni: quattro allievi lasciano definitivamente la scuola, ospite Fiorella Mannoia - infoitcultura : Anticipazioni Amici 21 puntata 16 gennaio 2022: cosa succede -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Amici

: ecco i 4 allievi che saranno eliminati Sembra che sarà una puntata molto movimentata domenica ad. Le registrazioni delle avventure degli studenti della scuola sono tate ...21,ultima registrazione Partiamo dalla nota dolente: quattro in tutto le eliminazioni ad21. Rudy Zerbi ha deciso di eliminare sia Elena che la nuova arrivata in prova, ...Concorrenti Amici 2021/2022, i nomi di cantanti e ballerini nella nuova classe di allievi Il Serale di Amici 2021 è sempre più vicino: ecco tutti gli allievi che hanno conquistato il banco del talent ...Le anticipazioni sulla nuova puntata di “Amici”. Sono state effettuate le registrazioni per il nuovo appuntamento con il talent di Maria De Filippi e sembra ci sia stata una stage ...