Anticipazioni Amici 21 | quattro eliminati il 16 gennaio | che caos

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ledella nuova puntata di21 che andrà in onda il 16: ben, tanti i provvedimenti dei professori Ledi21 riguardanti la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

twittandocose : ma le anticipazioni di amici.... - wolfsouI : Le anticipazioni di amici un po' noiosette a questo giro - objectivale : Le anticipazioni di amici sono un po' deludenti, ancora una volta devono mandare avanti i teatrini dei prof al post… - __kohli__ : Non la tipa dietro di me al circo che stava commentando le anticipazioni di amici #Amici21 - 9deserveworld : @ElectraGaunt io le ho lette qua <3 -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Amici

Come rivelano ledi21 del Vicolo delle News , infatti, Anna Pettinelli ha deciso di ritirare la maglia del suo allievo perché ha notato in lui una scarsa motivazione. La ...Quattro eliminazioni nella nuova registrazioni diLa nuova registrazione di21 è stata ricca di colpi di scena. Stando alle, riportate da Il Vicolo delle News, ben quattro ...Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 21 che andrà in onda il 16 gennaio: ben quattro eliminati, tanti i provvedimenti dei professori ...Anticipazioni Amici 16 gennaio 2022: eliminate Elena, Nicol, Paily e Cristiano. Ospiti Fiorella Mannoia, Giorgia, Sara Mattei Ben quattro allievi saranno ...