Anticipazioni Amici 21 del 14/01/2022: tre allievi eliminati, due maglie sospese, un nuovo ingresso

Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata dello speciale di Amici 21, il primo del 2022, che verrà trasmesso domenica alle 14 su Canale 5. Dal profilo Twitter Amici News eccovi le Anticipazioni di ciò che è successo: 

– Nicol Castagna, Elena Manuele e Payli eliminate 
– Maglia sospesa per Albe e Cosmary Fasanelli 
– nuovo ingresso nel team di Rudy Zerbi: un cantante di nome Calma 
– A giudicare i cantanti Fiorella Mannoia, ecco la sua classifica: 1 sissi 2 luigi crytical 3 aisha 4 alex 5 lda 6 albe 7 rea 8 nicol 
– Interrogazione della Celentano per Mattia Zenzola poiché non ha svolto nessun compito causa infortunio. La maestra gli dà come voto 3 
– Prova Tim vinta da Dario Schirone 
– Prova Oreo vinta da Christian Stefanelli

