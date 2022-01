Angela da Mondello | “Il Covid è arrivato a casa mia”

Advertising

maestrodistrada : @byredo2020 E una certa Angela da Mondello, carneade portata agli onori della cronaca dalla D’Urso, col suo “non ce… - ciancianella : Ultim'ora! È arrivato il #coviddi a #Palermo - _Gi_Ci_ : Forse il virus sta endemizzando. In ogni caso, per aiutare ripartenza e calmare ansia, da domani il bollettino quot… - LGio75 : RT @LambiaseTiziana: Nascondere i dati dei contagiati e dei morti è la forma più elegante del #noncenecoviddi di Angela da Mondello #ver… - Frankf1842 : RT @LambiaseTiziana: Nascondere i dati dei contagiati e dei morti è la forma più elegante del #noncenecoviddi di Angela da Mondello #ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Angela Mondello

PalermoToday

Presenti tutti i rappresentati delle forze dell'ordine: il viceprefetto Tommaso, il vicequestoreLosacco, il maresciallo Gabriele Greco comandante interinale dei carabinieri della ...... niente più ospitate per soggetti come "di", quella del "Non ce n'è Coviddi", meno faccine meravigliate, sorprese, sconvolte della conduttrice "illuminata" - questione di luci, non di ...I mezzi di servizio presenti nell'autoparco del Comune di Catania, molti dei quali fermi ed inutilizzabili da anni, saranno progressivamente rimpiazzati da veicoli a due e quattro ruote elettrici a ze ...Guardie giurate addette ai servizi di sicurezza aeroportuale oggi in assemblea sindacale presso l'aeroporto “Falcone Borsellino” per discutere delle problematiche aziendali e dell'imminente cambio d'a ...