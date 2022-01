Angela da Mondello da ‘non ce n’è coviddi’ all’appello per vaccino (Di venerdì 14 gennaio 2022) Da “non ce n’è coviddi” all’appello a favore del vaccino. Angela da Mondello, la prima ‘negazionista sui generis’ divenuta nota per la celeberrima frase “non ce n’è coviddi” pronunciata sulla spiaggia di Mondello, ora è decisamente passata dall’altra parte della barricata. Dal suo profilo Instagram, la signora Angela Chianello annuncia che “anche da noi è arrivato questo maledetto”, riferendosi al covid. Tra i commenti, spiccano offese e insulti. “Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca. Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case. Adesso vi dico vacciniamoci”, dice lei. “Ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le nostre idee. Ma una sola cosa vi dico: mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Da “non ce n’è coviddi”a favore delda, la prima ‘negazionista sui generis’ divenuta nota per la celeberrima frase “non ce n’è coviddi” pronunciata sulla spiaggia di, ora è decisamente passata dall’altra parte della barricata. Dal suo profilo Instagram, la signoraChianello annuncia che “anche da noi è arrivato questo maledetto”, riferendosi al covid. Tra i commenti, spiccano offese e insulti. “Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca. Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case. Adesso vi dico vacciniamoci”, dice lei. “Ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le nostre idee. Ma una sola cosa vi dico: mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Angela da Mondello, una delle prime negazioniste della pandemia con il suo famoso 'non ce n'è coviddi', oggi ha cam… - repubblica : Positivo il padre di Angela da Mondello. E lei: 'Ora ce n'è Coviddi, vacciniamoci' - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Angela da Mondello, una delle prime negazioniste della pandemia con il suo famoso 'non ce n'è coviddi', oggi ha cambiato… - cescopaone : @Agenzia_Ansa Che notiziona, ci voleva Angela da mondello.???? - Chrisrev13 : RT @Agenzia_Ansa: Angela da Mondello, una delle prime negazioniste della pandemia con il suo famoso 'non ce n'è coviddi', oggi ha cambiato… -