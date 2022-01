Andrew Garfield ricorda quando “non era abbastanza bello” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Da 12 anni Andrew Garfield appartiene all'empireo di Hollywood. Dall'uscita di The Social Network e Never Leave Me nel 2010, a essere precisi. Un'annata eccezionale confermata due anni dopo dall'ingresso nel mondo dei cinecomics come Spider-Man (un ruolo con la celebrità assicurata). Tutto quel successo, però, poteva arrivare prima. In un'intervista con Entertainment Today, Andrew Garfield ha infatti confessato che c'è stato un ruolo per il quale avrebbe dato qualsiasi cosa nel 2007, ma non è riuscito a ottenerlo. Stiamo parlando della parte del principe Caspian. Dopo il grande successo del primo film de Le cronache di Narnia, la seconda parte prometteva di essere una vetrina perfetta per un giovane attore che volesse emergere dall'anonimato. «Ricordo che volevo tantissimo quell'occasione. Ho fatto un'audizione per il ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Da 12 anniappartiene all'empireo di Hollywood. Dall'uscita di The Social Network e Never Leave Me nel 2010, a essere precisi. Un'annata eccezionale confermata due anni dopo dall'ingresso nel mondo dei cinecomics come Spider-Man (un ruolo con la celebrità assicurata). Tutto quel successo, però, poteva arrivare prima. In un'intervista con Entertainment Today,ha infatti confessato che c'è stato un ruolo per il quale avrebbe dato qualsiasi cosa nel 2007, ma non è riuscito a ottenerlo. Stiamo parlando della parte del principe Caspian. Dopo il grande successo del primo film de Le cronache di Narnia, la seconda parte prometteva di essere una vetrina perfetta per un giovane attore che volesse emergere dall'anonimato. «Ricordo che volevo tantissimo quell'occasione. Ho fatto un'audizione per il ...

