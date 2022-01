Andrea Delogu accanto ad un mostro sacro della musica, dopo 20 anni ritorna ad emozionare ancora: “Mi sono commossa” – FOTO (Di venerdì 14 gennaio 2022) La conduttrice e speaker ieri ha avuto modo di presentare la conferenza stampa con Cocciante che ritorna con un’opera unica e imperdibile. Era il 2002 quando per la prima volta l’opera di ‘Notre Dame de Paris’ fece il suo debutto in Italia. Da lì il successo è stato tutto in discesa, tradotta in ben 9 L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 14 gennaio 2022) La conduttrice e speaker ieri ha avuto modo di presentare la conferenza stampa con Cocciante checon un’opera unica e imperdibile. Era il 2002 quando per la prima volta l’opera di ‘Notre Dame de Paris’ fece il suo debutto in Italia. Da lì il successo è stato tutto in discesa, tradotta in ben 9 L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

laurapezzino : RT @GretaPrivitera: Lo so. C'è il Quirinale, i No Vax, Berlusconi, Djokovic e tutto il resto, ma oggi è uscita anche la quinta puntata del… - martinapennisi : RT @GretaPrivitera: Lo so. C'è il Quirinale, i No Vax, Berlusconi, Djokovic e tutto il resto, ma oggi è uscita anche la quinta puntata del… - fleabkat : andrea delogu è ovunque - alliscaglioni : RT @Corriere: Capita a tutte e tutti: qualcuno - o qualcosa - arriva a mostrarci quale potrebbe essere la nostra strada. Il quinto episodio… - alliscaglioni : RT @GretaPrivitera: Lo so. C'è il Quirinale, i No Vax, Berlusconi, Djokovic e tutto il resto, ma oggi è uscita anche la quinta puntata del… -