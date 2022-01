Amici 21 | anticipazioni puntata di domenica | 16 gennaio

Leggi su zon

(Di venerdì 14 gennaio 2022)21: ecco cosa succederà nelladel noto talent di Maria De Filippi in onda16alle 14:00 su Canale 5 La sedicesimadi21, che andrà in onda16su Canale 5 a partire dalle 14.00, si caratterizza per ben tre eliminazioni. Fuori dalla scuola diretta da Maria De Filippi, le cantanti Nicol, Elena e Payli e il ballerino Cristiano. Per volere di Rudy Zerbi ha fatto il suo ingresso un nuovo cantante: Calma. Giudizio sospeso, invece, per Albe e Cosmary, ballerina sulla quale la Celentano invero non ha mai scommesso convintamente. Proprio l’algida docente di Danza Classica ha sottoposto Mattia, promessa delle Danze Latino-Americane nella scuola per volere di Raimondo Todaro, ad una dura ...