Amazon porta in Italia la consegna sicura: per ritirare i pacchi costosi servirà la parola d'ordine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Uno smartphone di ultima generazione non verrà lasciato in giardino e nemmeno consegnato al portinaio: il corriere consegnerà il pacco solo alla persona che comunicherà la parola d'ordine ricevuta via email.... Leggi su dday (Di venerdì 14 gennaio 2022) Uno smartphone di ultima generazione non verrà lasciato in giardino e nemmenoto al portinaio: il corriere consegnerà il pacco solo alla persona che comunicherà lad'ricevuta via email....

Advertising

Digital_Day : Il primo che passa non potrà più dire 'sono io' e portarsi via l'iPhone - SuperOfferteXyz : ?? THUN ® - Porta tovaglioli - Ceramica - Linea Elegance con Ferma tovaglioli Farfalla ?? A soli 34,90€ invece di 45… - TShopItalia1 : ?? OMOTON Supporto Regolabile Telefono, Porta Cellulare da Scrivania, Stand, Dock per Corsi Online e Video per iPhon… - SuperOfferteXyz : ? ERRORE DI PREZZO ? ?? THUN ® - Porta Candela - a Forma di Foglia - Linea Preludio d'inverno ?? A soli 7,95€ invec… - SuperOfferteXyz : ?? Guzzini 5460033 Salad Box Pranzo con Set Posate e Vano Porta Condimenti ?? A soli 12,99€ invece di 19,50€ (-33%)… -