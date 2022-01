Amadori e il licenziamento familiare in casa del “re dei polli” | impresa e famiglia sono cose diverse

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Due tabù infranti in un colpo solo a: la nipote del “re dei” Francescoè stata licenziata da capo della comunicazione del gruppo. La notifica dell’interruzione del rapporto di lavoro datata 11 gennaio ha fatto scalpore perché quando avvengono liti familiari, l’italiano tende a confondere l’con la, nonostante sia dueda tenere ben separate. La questionenon è da poco. Infatti dal gruppofanno sapere che “il rapporto lavorativo con Francescasi è concluso per motivazioni coerenti e rispettose dei principi e delle regole aziendali”. La nipote del fondatore ha fatto sapere che “si opporrà al” ritenendo di aver ...

Le regole valgono per tutti, anche per la nipote del fondatore dell'azienda. È recente la notizia del licenziamento di Francesca Amadori, nipote di Francesco, il fondatore dell'azienda alimentare e figlia dell'attuale presidente.