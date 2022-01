Altra giravolta di Gualtieri sui rifiuti. La discarica di Albano non chiude più. Firmata l’ordinanza che proroga l’impianto per 6 mesi. Ira del sindaco Pd del Comune laziale contro il collega (Di venerdì 14 gennaio 2022) Stai a vedere che sui rifiuti e in particolare sul nodo degli impianti aveva ragione Virginia Raggi. Già perché con la pulizia straordinaria della città che è arrivata a singhiozzo e fuori tempo massimo, ora per il sindaco Roberto Gualtieri è iniziata la fase due con cui stabilizzare le attività di raccolta e cercare nuovi sbocchi per l’immondizia romana. Peccato che la soluzione individuata, almeno al momento, non è innovativa perché altro non è che quella di riaprire la discarica di Albano laziale. Proprio quella che la Raggi, venendo presa a sberleffi e criticata letteralmente da tutti, aveva individuato a luglio (leggi l’articolo) come soluzione temporanea per lasciarsi alle spalle la fase più acuta dell’emergenza rifiuti. Una struttura che, stando ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Stai a vedere che suie in particolare sul nodo degli impianti aveva ragione Virginia Raggi. Già perché con la pulizia straordinaria della città che è arrivata a singhiozzo e fuori tempo massimo, ora per ilRobertoè iniziata la fase due con cui stabilizzare le attività di raccolta e cercare nuovi sbocchi per l’immondizia romana. Peccato che la soluzione individuata, almeno al momento, non è innovativa perché altro non è che quella di riaprire ladi. Proprio quella che la Raggi, venendo presa a sberleffi e criticata letteralmente da tutti, aveva individuato a luglio (leggi l’articolo) come soluzione temporanea per lasciarsi alle spalle la fase più acuta dell’emergenza. Una struttura che, stando ...

Advertising

74erod : RT @buubbusettete: Apri la #scuola, chiudi la scuola. Fai una giravolta, falla un'altra volta. Guarda in su. Togli la Dad, metti la Dad.… - svailup : @La7tv .. ma @lucatelese , fai una giravolta, falla un'altra volta.... - IoSecondo : @carmenferraro11 @FratellidItalia .. non può fare presto.. per non fare arrabbiare la Melonii almeno 10 giorni di t… - Mirkosway74 : RT @Mirkosway74: @barbarab1974 @SplendorSolis00 ..fai un salto, fanne un altro, fai la giravolta, falla un'altra volta, occhi in su, occhi… - buubbusettete : Apri la #scuola, chiudi la scuola. Fai una giravolta, falla un'altra volta. Guarda in su. Togli la Dad, metti la… -