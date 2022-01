Alluvione di Livorno, l’ex sindaco Nogarin rinviato a giudizio: è accusato di omicidio colposo plurimo (Di sabato 15 gennaio 2022) l’ex sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, è stato rinviato a giudizio, su decisione del Gup, per l’Alluvione nella città toscana del 10 settembre 2017 in cui morirono otto persone. l’ex primo cittadino è accusato di omicidio colposo plurimo. Lo stesso Gup ha invece assolto Riccardo Pucciarelli, l’ex comandante della polizia municipale allora a capo della protezione civile comunale, che aveva scelto il rito abbreviato. Il processo avrà inizio il prossimo 12 maggio. L’inchiesta fu stata aperta subito dopo l’ondata di maltempo. A provocare la morte di otto cittadini fu la furia di acqua, fango e detriti trasportata da tre torrenti “tombati”, cioè da corsi d’acqua ... Leggi su open.online (Di sabato 15 gennaio 2022)di, Filippo, è stato, su decisione del Gup, per l’nella città toscana del 10 settembre 2017 in cui morirono otto persone.primo cittadino èdi. Lo stesso Gup ha invece assolto Riccardo Pucciarelli,comandante della polizia municipale allora a capo della protezione civile comunale, che aveva scelto il rito abbreviato. Il processo avrà inizio il prossimo 12 maggio. L’inchiesta fu stata aperta subito dopo l’ondata di maltempo. A provocare la morte di otto cittadini fu la furia di acqua, fango e detriti trasportata da tre torrenti “tombati”, cioè da corsi d’acqua ...

