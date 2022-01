Alluvione di Livorno, l’ex sindaco cinquestelle rinviato a giudizio per omicidio colposo (Di venerdì 14 gennaio 2022) l’ex sindaco M5S di Livorno Filippo Nogarin è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Livorno per omicidio colposo plurimo nell’ambito dell’inchiesta della Procura labronica sull’Alluvione che colpì la città toscana nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2017, quando esondarono il rio Ardenza e il rio Maggiore causando la morte di otto persone. Lo stesso giudice ha invece assolto Riccardo Pucciarelli, l’ex comandante della polizia municipale allora a capo della Protezione civile comunale, che aveva scelto il rito abbreviato. Nogarin era difeso dall’avvocato Sabrina Franzone che aveva chiesto al giudice la sentenza di non luogo a procedere. Per Pucciarelli la Procura nell’udienza del 15 ottobre scorso ha ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022)M5S diFilippo Nogarin è statodal gup del Tribunale diperplurimo nell’ambito dell’inchiesta della Procura labronica sull’che colpì la città toscana nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2017, quando esondarono il rio Ardenza e il rio Maggiore causando la morte di otto persone. Lo stesso giudice ha invece assolto Riccardo Pucciarelli,comandante della polizia municipale allora a capo della Protezione civile comunale, che aveva scelto il rito abbreviato. Nogarin era difeso dall’avvocato Sabrina Franzone che aveva chiesto al giudice la sentenza di non luogo a procedere. Per Pucciarelli la Procura nell’udienza del 15 ottobre scorso ha ...

