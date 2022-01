Allegri “Dybala un grande, Bonucci out, rientra Szczesny” (Di venerdì 14 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, nel mezzo tra la gara di Supercoppa persa al 120? contro l'Inter e quella di campionato contro l'Udinese, ha parlato di tutto: dal mercato, a suo dire chiuso, all'importanza di Dybala, dalla condizione fisica dei vari giocatori della Juve, sino alla multa inflitta a Bonucci. “La Supercoppa è una partita secca. Il campionato è completamente diverso. Contro l'Udinese, che è una squadra molto forte fisicamente, che difende bene, dovremo giocare con grande lucidità e cercare di vincere, per invertire quelli che sono stati i risultati fin qui contro le squadre medio-piccole”, ha detto Allegri. “La rosa è questa e con questi giocatori dobbiamo arrivare a fine anno. Stiamo crescendo come squadra e dobbiamo rimanere sereni. Gli obiettivi sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Massimiliano, in conferenza stampa, nel mezzo tra la gara di Supercoppa persa al 120? contro l'Inter e quella di campionato contro l'Udinese, ha parlato di tutto: dal mercato, a suo dire chiuso, all'importanza di, dalla condizione fisica dei vari giocatori della Juve, sino alla multa inflitta a. “La Supercoppa è una partita secca. Il campionato è completamente diverso. Contro l'Udinese, che è una squadra molto forte fisicamente, che difende bene, dovremo giocare conlucidità e cercare di vincere, per invertire quelli che sono stati i risultati fin qui contro le squadre medio-piccole”, ha detto. “La rosa è questa e con questi giocatori dobbiamo arrivare a fine anno. Stiamo crescendo come squadra e dobbiamo rimanere sereni. Gli obiettivi sono ...

