Allarme peste suina africana | divieto di caccia nelle seguenti Regioni

Allarme peste suina africana in Italia. divieto di caccia in 114 comuni distribuiti tra Piemonte e Liguria: la zona è infatti ritenuta infetta. Sono stati riscontrati alcuni casi nel comune di Ovada (Alessandria), in due carcasse di cinghiale nel comune di Fraconalto (Alessandria) e in quello di Isola del Cantone (Genova).

