Allarme peste suina africana: a rischio giro d'affari da 1,7 mld. La situazione in Piemonte e Liguria (Di venerdì 14 gennaio 2022) Arriva il divieto di ogni attività venatoria salvo la caccia selettiva al cinghiale nella zona stabilita come infetta da peste suina africana , 114 Comuni di cui 78 in Piemonte e 36 in Liguria , dopo... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 14 gennaio 2022) Arriva il divieto di ogni attività venatoria salvo la caccia selettiva al cinghiale nella zona stabilita come infetta da, 114 Comuni di cui 78 ine 36 in, dopo...

Advertising

fattoquotidiano : Allarme peste suina africana: divieto di caccia in 114 comuni fra Piemonte e Liguria. Stop a raccolta funghi, pesca… - MediasetTgcom24 : Allarme peste suina, vietata la caccia in 114 Comuni di Piemonte e Liguria #pestesuina - LaStampa : Peste suina, allarme export: danni da 1,7miliardi di euro - RassegnaZampa : #PSA Allarme peste suina africana: divieto di caccia in 114 comuni fra Piemonte e Liguria. Stop a raccolta funghi,… - infoitinterno : Peste suina in Italia: è allarme per la filiera alimentare -