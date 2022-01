Allarme consumi in Lombardia | Confcommercio | «necessari ristori | moratorie creditizie e un nuovo ciclo di cassa integrazione»

Advertising

palermo24h : Crollo di consumi a livello nazionale ma pure a Messina e provincia. L’allarme di Fipe Confcommercio | l’Eco del Sud - vnewsita : Crollo dei consumi, rincari e #tasse, #Confcommercio #Caserta lancia l'allarme - specchiodisesto : Allarme di @ConfcommercioLo: città svuotate, quasi un #lockdown - palermo24h : Messina. L’allarme di Fipe Confcommercio “crollo dei consumi. Perdite pure in città e provincia”. - NewsCronacaCE : Crollo dei consumi, rincari e tasse, Confcommercio lancia l’allarme: ‘La situazione è drammatica, registrate perdit… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme consumi

...e che punta in tempi rapidi a un taglio lineare di tutti idi alcol anche attraverso un giro di vite fiscale e limiti alla commercializzazione. L'approvazione di Bruxelles ha messo in...... caratterizzate dalla carenza di pomodoro fresco e dopo l'accelerazione deidi conserve ... L'è ancora più preoccupante per le esportazioni , a causa dell'eccezionale aumento del costo ...Timore e incertezza legati alla nuova impennata di contagi frenano la ripresa: a picco le prenotazioni nelle strutture ricettive, saldi al rallentatore. «Città svuotate, sembra quasi un lockdown» ...Mentre le nostre forze politiche si dedicano al proprio sport preferito – gli intrighi di palazzo, in questo caso quello più alto – il bollettino ...