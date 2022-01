“Aline, la voce dell’amore”: il film su Céline Dion che ci fa dire “che noia queste super donne” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Uno dei meriti dei film mediocri, come Aline, la voce dell’amore, di Valérie Lemercier, è quello di permettere lunghe elucubrazioni senza troppi sensi di colpa nei confronti delle immagini che passano sul grande (o piccolo) schermo. Così, il lungometraggio ispirato alla vita di Céline Dion (che a quanto risulta non ha mai autorizzato la sua realizzazione, ma neanche mai sconfessato) è stato occasione per una ulteriore riflessione sull’immagine della donna, sul suo posto nel mondo e sul suo ruolo come lavoratrice e come madre. Roba da non poco, insomma. Lascia perplessi, infatti, come una regista abbia trattato un personaggio come la sua protagonista – solo accidentalmente costruito “al profumo”, come ha dichiarato Lemercier, della celeberrima cantante canadese (che secondo Forbes, nel ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 14 gennaio 2022) Uno dei meriti deimediocri, come, la, di Valérie Lemercier, è quello di permettere lunghe elucubrazioni senza troppi sensi di colpa nei confronti delle immagini che passano sul grande (o piccolo) schermo. Così, il lungometraggio ispirato alla vita di(che a quanto risulta non ha mai autorizzato la sua realizzazione, ma neanche mai sconfessato) è stato occasione per una ulteriore riflessione sull’immagine della donna, sul suo posto nel mondo e sul suo ruolo come lavoratrice e come madre. Roba da non poco, insomma. Lascia perplessi, infatti, come una regista abbia trattato un personaggio come la sua protagonista – solo accidentalmente costruito “al profumo”, come ha dichiarato Lemercier, della celeberrima cantante canadese (che secondo Forbes, nel ...

