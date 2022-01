Alessandro Ciaramella morto di Covid | il violinista di Torre del Greco aveva 37 anni

Advertising

Secondo quanto si apprende,era regolarmente vaccinato, ma il virus non gli ha lasciato scampo anche a causa di alcune sue patologie pregresse. Alcuni giorni fa le sue ...Si chiamava, 37 anni, violinista e giovane imprenditore molto noto e amato a Torre del Greco. È morto per il Covid lasciando nel dolore e nello sgomento i suoi familiari ma anche gli amici ...Un'altra giovane vittima del Covid in Italia. Si tratta di Alessandro Ciaramella, 37 anni, di Torre del Greco (Napoli). Il giovane, molto conosciuto nella cittadina alle pendici del ...Il giovane artista, 37 anni, stroncato dal virus. Gli amici postano sui social le sue esibizioni: «Sei una stela grande e luminosa, vogliamo ricordarti così» ...