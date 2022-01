Alessandra Vittorini ricorda il marito David Sassoli | “Ci siamo cercati e trovati nei banchi di scuola”

(Di venerdì 14 gennaio 2022)ha preso la parola dopo i figli, la moglie diha parlato del, da quando si sono conosciuti e il percorso della loro vita insieme. Una vita segnata da passioni e insegnamenti condivisi e trasmessi anche a chinon l’aveva conosciuto personalmente., come il figlio Giulio, ha fatto cenno agli ultimi giorni, quando lo stesso, come lei ha raccontato, sapeva che la fine era purtroppo vicina.il“Cineidi” ...

'Sarà dura, durissima, ma in questi anni ci hai dimostrato che niente è impossibile'. Con queste paroleha concluso un messaggio rivolto al marito David Sassoli, al termine del funerale di Stato dello scomparso presidente del Parlamento europeo. 'Ci siamo cercati e trovati sui ...conclude il funerale del marito David Sassoli ricordando quando "ci siamo cercati e trovati sui banchi di scuola. In questo tempo lo stare insieme ha fatto i conti con altro e ...Commozione per l'addio dell'ex presidente del Parlamento europeo. Cerimonia a Roma con il capo dello Stato Sergio Mattarella e il premier Mario Draghi ...L'ultimo saluto a David Sassoli è iniziato alle 12 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma, alla ...