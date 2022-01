Alessandra Mastronardi | con il compagno è finita | l’annuncio social dell’ex volto de ‘I Cesaroni’

(Di venerdì 14 gennaio 2022)annuncia la conclusione della storia d’amore: con il, exdei Cesaroni, è praticamenteha avuto una grande influenza nel mondo della recitazione grazie alla fiction I Cesaroni. Si è trattato di un vero cult per le reti Mediaset. Lei è riuscita nell’obiettivo di conquistare il pubblico con le partecipazioni a diverse altre serie di successo, tra cui soprattutto L’Allieva e Carla.(web source)Lei si è sempre distinta in ambito lavorativo, lasciando spesso e volentieri al di fuori del teleschermo la sua vita privata. Da sottolineare come lei sia molto legata a Ross McCall, un’artista scozzese. Si tratta di un rapporto nato tramite i ...

Nel 2018 veste i panni del PM Sergio Einardi nella seconda stagione della fiction Rai L'allieva al fianco di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, per poi interpretare lo stesso ruolo nella terza stagione. Giorgio Marchesi è un attore molto noto. Condivide la sua vita privata con l'attrice Simonetta Solder. Scopriamo di più su di lei.