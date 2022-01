Alberto Matano in diretta con la mascherina, come mai? (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alberto Matano in diretta con la mascherina: che cos’è successo? Problemi nello studio de La Vita in diretta. Foto Rai PlayAlberto Matano in diretta con la mascherina, che cos’è successo? Sembra ci siano problemi a La Vita in diretta, ecco perché. Il conduttore non è l’unico apparso in video con il dispositivo di protezione indossato, nelle ultime ore la stessa cosa è successa anche ad alcuni suoi colleghi. Poco prima dell’inizio de La Vita in diretta anche Serena Bortone è apparsa con la ffp2 in video poiché ha ammesso di essere entrata in contatto con una persona positiva. Alberto Matano in diretta con la ... Leggi su chenews (Di venerdì 14 gennaio 2022)incon la: che cos’è successo? Problemi nello studio de La Vita in. Foto Rai Playincon la, che cos’è successo? Sembra ci siano problemi a La Vita in, ecco perché. Il conduttore non è l’unico apparso in video con il dispositivo di protezione indossato, nelle ultime ore la stessa cosa è successa anche ad alcuni suoi colleghi. Poco prima dell’inizio de La Vita inanche Serena Bortone è apparsa con la ffp2 in video poiché ha ammesso di essere entrata in contatto con una persona positiva.incon la ...

Advertising

PA_OLO__ : Alberto Matano quando ha scoperto che per il secondo anno consecutivo non traslocherà in riviera #sanremo… - zazoomblog : Alberto Matano costretto ad interrompere la diretta: “Purtroppo è capitato”. La scena imbarazzante - #Alberto… - Striscia : La gola profonda di Viale Mazzini svela a @Pinucciosono le lotte politiche all'interno del servizio pubblico,oltre… - RomaAppio : RT @PrimaPaginaNews: La Vita in Diretta, Raiuno Ascolti Record per Alberto Matano - PrimaPaginaNews : RT @PrimaPaginaNews: La Vita in Diretta, Raiuno Ascolti Record per Alberto Matano -