Al cinema Centrale dal 17 al 19 gennaio il docufilm Van Gogh – I Girasoli

I Girasoli di Vincent Van Gogh sono alcuni dei dipinti più iconici del mondo. Molti pensano che siano un unico, indimenticabile capolavoro. In realtà il maestro olandese ne realizzò numerose versioni, attratto dai colori che questi fiori restituivano all'occhio nella luce intensa del Sud della Francia. Che cosa significavano per lui? Quale messaggio intendeva comunicarci trasferendoli sulla tela? Come mai questi dipinti piacciono tanto al pubblico contemporaneo? E quali segreti hanno svelato agli esperti che li hanno analizzati nei dettagli? Al cinema Centrale – da lunedì 17 a mercoledì 19 gennaio alle 16.20 e 20.00 – arriva il docufilm VAN Gogh – I Girasoli, ideale seguito cinematografico di un'irripetibile mostra che nel 2019 ...

Ultime Notizie dalla rete : cinema Centrale Le location del film 'Aline - La voce dell'amore' su Céline Dion ... ma anche di grandi tragedie il suo, raccontato nel film al cinema. A fare da sfondo alla storia ... in particolare la piazza centrale, Place Jacques - Cartier, e la rue Saint - Paul. Qui si trovano gli ...

Takeaway: biglietti in omaggio per vedere al cinema l'ultimo film con Libero De Rienzo ... ROMA - Cinema MIGNON - 20 inviti (40 biglietti) NAPOLI - Cinema MODERNISSIMO - 30 inviti (60 biglietti) TORINO - Cinema GREENWICH - 5 inviti (10 biglietti) MILANO - Cinema CENTRALE - 5 inviti (10 ...

Cinema: "Riduciamo la capienza" LA NAZIONE Cinema: "Riduciamo la capienza" Il cinema Centrale di Volterra adotta misure più stringenti per l’ingresso nelle sale. "Abbiamo deciso, nonostante le presenze al cinema siano veramente minime, di garantire un servizio alla città. Vo ...

Takeaway: biglietti in omaggio per vedere al cinema l'ultimo film con Libero De Rienzo Scopri come ottenere i biglietti in omaggio per Takeaway, l'ultimo film in cui ha recitato l'attore italiano Libero De Rienzo. A partire dal 20 gennaio sarà possibile vedere sui grandi schermi italian ...

