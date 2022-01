Aeroporto Costa d’Amalfi, siglata intesa per la legalità (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Questo accordo è la dimostrazione che nel Sud si possono fare dei progetti nei tempi giusti e con trasparenza”. Con queste parole l’amministratore unico di Gesac, Roberto Barbieri, gestore dello scalo salernitano, divenuto un tutt’uno con Capodichino, ha commentato la sottoscrizione del protocollo d’intesa che presso la prefettura di Salerno, con i vertici delle forze dell’ordine, il colonnello Gianluca Trombetti per il comando provinciale dei carabinieri e Oriol De Luca per la Guardia di Finanza, ( assente per improvvisi e sopraggiunti impegni il vicario del Questore Ficarra) davanti agli occhi del prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha garantito collaborazione per evitare infiltrazioni malavitose nell’importante cantiere dell’Aeroporto Costa d’Amalfi di Salerno. Un intervento da 134 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Questo accordo è la dimostrazione che nel Sud si possono fare dei progetti nei tempi giusti e con trasparenza”. Con queste parole l’amministratore unico di Gesac, Roberto Barbieri, gestore dello scalo salernitano, divenuto un tutt’uno con Capodichino, ha commentato la sottoscrizione del protocollo d’che presso la prefettura di Salerno, con i vertici delle forze dell’ordine, il colonnello Gianluca Trombetti per il comando provinciale dei carabinieri e Oriol De Luca per la Guardia di Finanza, ( assente per improvvisi e sopraggiunti impegni il vicario del Questore Ficarra) davanti agli occhi del prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha garantito collaborazione per evitare infiltrazioni malavitose nell’importante cantiere dell’di Salerno. Un intervento da 134 ...

