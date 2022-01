Aeronautica: volo urgente da Napoli e Genova per neonato in pericolo vita (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Trasporto sanitario d’urgenza, da Napoli a Genova, con un velivolo Falcon 900 dell’Aeronautica Militare per un neonato di soli 31 giorni, in imminente pericolo di vita. Lo rende noto l’Aeronautica militare. Il volo salva-vita, richiesto dalla Prefettura di Napoli, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare. Il Falcon 900 del 31° Stormo, decollato dall’aeroporto militare di Ciampino oggi in tarda mattinata, è atterrato all’aeroporto di Genova dove è stata imbarcata un’equipe medica dell’ospedale ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Trasporto sanitario d’urgenza, da, con un veliFalcon 900 dell’Militare per undi soli 31 giorni, in imminentedi. Lo rende noto l’militare. Ilsalva-, richiesto dalla Prefettura di, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Militare. Il Falcon 900 del 31° Stormo, decollato dall’aeroporto militare di Ciampino oggi in tarda mattinata, è atterrato all’aeroporto didove è stata imbarcata un’equipe medica dell’ospedale ...

