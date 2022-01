Adriana Volpe sull’ingresso di Delia Duran | l’esilarante sketch VIDEO

(Di venerdì 14 gennaio 2022) L’opinionista del Grande Fratello Vip 6, sui social ironizzadella nuova concorrentecon unoL’opinionista del Grande Fratello Vip 6,nelle ultime ore attraverso un notocondiviso su Instagram ha ironizzato riguardo l’ingresso della nuova concorrente che entrerà questa sera., moglie del noto attore Alex Belli varcherà la porta rossa della Casa più spiata d’Italia per iniziare la sua avventura come concorrente ufficiale. Dopo aver assistito per mesi al triangolo Alex Belli, Soleil Sorge e, da questa sera si teme potrebbero inizieranno nuovamente gli scontri tra Soleil e ...

A partire dalle ore 21:35 va in onda il nuovo appuntamento stagionale condotto da Alfonso Signorini e dalle sue fidate opinioniste Sonia Bruganelli ed. Durante la puntata spazio poi per ...... cosa è successo ieri sera Alfonso Signorini è pronto per riaprire la porta rossa della casa più spiata d'Italia, al suo fianco le opinionistee Sonia Bruganell , chiamate a ...L’opinionista del Grande Fratello Vip 6 Adriana Volpe, sui social ironizza sull’ingresso della nuova concorrente Delia Duran con uno sketch L’opinionista del Grande Fratello Vip 6, Adriana Volpe nelle ...GF Vip, diretta 14 gennaio: Delia entra nella casa e mette in crisi Soleil. Guerra tra Manila e Nathalie. Dopo la quarantena in hotel, la moglie di Alex Belli farà il ...