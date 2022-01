“Abbiamo scoperto tutto” Soleil Sorge | colpo di scena | il pubblico del GF Vip in rivolta

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tutti controal GF Vip. Uscito dalla casa Alex Belli l’ex Uomini e Donne è progressivamente uscita dal gioco. Il suo nervosismo è ormai palpabile. Nella giornata di ieri 13 gennaio è arrivata a lanciare una bottiglia a Alessandro Basciano.avrebbe voluto lanciare dell’acqua addosso ad Alessandro, ma le è sfuggita dalle mani la bottiglia di vetro che ha rischiato di colpire in pieno il vippone o comunque altri compagni di avventura che erano nelle vicinanze. In sottofondo alcuni gieffini hanno commentato così l’accaduto: “Ma voi siete pazzi”. E lui ha aggiunto: “Mi ha tirato una bottiglia”. Una situazione che ha ricordato il lancio del bicchiere di Federica Rosatelli in una vecchia edizione. Quello che è certo è cheè ormai uscita dalla lista ...

Advertising

pIanetnamu : sto piangendo, mi state dicendo che era taehyung quello dietro la telecamera e noi l’abbiamo scoperto ora? ceh oddio - esteeeeeer1 : @2M1SSY0U8 @whatsgiu @whoisangiii @iitslara__ io che ho scoperto adesso che abbiamo supplenza?? - BartBrami : @borghi_claudio @ilmessaggeroit Abbiamo scoperto che la magistratura USA, spagnola e francese funzionano ancora, qu… - marziavergani : RT @ilariacnilsson: Mia figlia frequenta una scuola per bimbi disabili, a Berlino. Il cibo a scuola non le piace, mangia poco. Oggi abbiamo… - ValliGmail : @gr_grim Abbiamo amaramente scoperto che il Terzo Mondo invece siamo Noi .......?? -

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo scoperto

Esquire Italia

...esami di routine hadi avere dei valori non conformi, a seguito dei quali ha svolto approfondimenti che hanno diagnosticato la presenza di un carcinoma al seno ' racconta Piva. 'Come...numeri di contagi alti, e purtroppo da giorni anche il bilancio dei decessi non è dei più ... Poi si èche la seconda dose non durava quel che si sperava, e quindi via alla terza dose. ...«Nel sottosuolo di Castro le ultime indagini geofisiche hanno rivelato la presenza della piattaforma dell’antico tempio dedicato alla dea Atena. Occorre quindi al più ...Boris Johnson ancora sotto accusa. Alcol e festeggiamenti la sera prima del funerale del principe Filippo si sarebbero tenuti a Downing Street, dove lo staff del primo ministro britannico si sarebbe..