A Roma i funerali di Stato di Sassoli, sulla bara la bandiera Ue. Il video (Di venerdì 14 gennaio 2022) A Roma i funerali di Stato di Sassoli, sulla bara la bandiera Ue Milano, 14 gen. (askanews) – Una bandiera dell’Unione europea è stata appoggiata sulla bara di David Sassoli, entrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica a Roma in un silenzio commosso e rispettoso. Ai funerali di Stato dell’ex presidente del Parlamento europeo morto a 65 anni hanno partecipato le più alte cariche istituzionali italiane ed europee, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. A celebrarli il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, amico di ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 gennaio 2022) AdidilaUe Milano, 14 gen. (askanews) – Unadell’Unione europea è stata appoggiatadi David, entrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica ain un silenzio commosso e rispettoso. Aididell’ex presidente del Parlamento europeo morto a 65 anni hanno partecipato le più alte cariche istituzionali italiane ed europee, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. A celebrarli il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, amico di ...

Advertising

Europarl_IT : In diretta dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, i funerali di Stato del Presidente Dav… - Agenzia_Ansa : L'ultimo saluto a David Sassoli, a Roma i funerali di Stato #ANSA - Europarl_IT : I funerali di Stato del Presidente David Sassoli si svolgeranno oggi a mezzogiorno presso la Basilica di Santa Mari… - piccolaRae_ : RT @agesci: Tutta #Agesci si stringe in un caloroso ultimo saluto a @DavidSassoli, Presidente del Parlamento Europeo, ma per noi prima di t… - Piergiulio58 : RT @Tg1Rai: La commozione ai funerali di Stato del Presidente del Parlamento Europeo #DavidSassoli, celebrati nella Basilica di Santa Maria… -