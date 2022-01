A novembre il calo il debito pubblico

(Di venerdì 14 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A2021 ildelle Amministrazioni pubbliche è diminuito di 16 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.694,2 miliardi. La riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro (25,2 miliardi, a 67,1) ha più che compensato il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (8,3 miliardi) e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,8 miliardi). Lo rende noto la Banca d'Italia. Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, la riduzione delè riconducibile pressochè interamente alle Amministrazioni centrali; ildelle Amministrazioni locali e degli Enti di previdenza è rimasto invece sostanzialmente stabile.Alla fine di...

ROMA (ITALPRESS) – A novembre 2021 il debito delle Amministrazioni pubbliche è diminuito di 16 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.694,2 miliardi. La riduzione delle disponibilit ...