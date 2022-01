A Dubai il lancio della candidatura di Roma all’Expo 2030 Il video

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Per la prima volta a Expoè stato trasmesso in streaming mondiale ildidiper Expo, durante il concerto dell’Orchestra di Piazza Vittorio, organizzato dal Padiglione Italia in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri

Advertising

RossellaSobrero : RT @FondazioneGCNI: ?? Evento lancio #PositionPaper “#Business & #Decarbonization” di UNGCN Italia con contributo circa 30 grandi aziende it… - danielbernacchi : RT @FondazioneGCNI: ?? Evento lancio #PositionPaper “#Business & #Decarbonization” di UNGCN Italia con contributo circa 30 grandi aziende it… - LauraCapolongo : RT @FondazioneGCNI: ?? Evento lancio #PositionPaper “#Business & #Decarbonization” di UNGCN Italia con contributo circa 30 grandi aziende it… - Melbourne_7 : RT @FondazioneGCNI: ?? Evento lancio #PositionPaper “#Business & #Decarbonization” di UNGCN Italia con contributo circa 30 grandi aziende it… - FondazioneGCNI : ?? Evento lancio #PositionPaper “#Business & #Decarbonization” di UNGCN Italia con contributo circa 30 grandi aziend… -

Ultime Notizie dalla rete : Dubai lancio

Agenzia ANSA

...virtualmente all'evento 'Digitalization and new skills' al Padiglione Italia di Expo. I ... Abbiamo approvato cose importanti come ildella nostra politica sul cloud'. 'Nel nostro piano ...... contanti, pagamenti vari di automobili di lusso, classe Mercedes, dimora in affitto a piazza di Spagna, viaggi in ogni parte del mondo, da Beverly Hills a, da Cannes all'Argentario, fotografie ..."Riunendo il mondo, Expo 2020 Dubai fornisce un trampolino di lancio per risolvere le più grandi sfide dell'umanità, in uno spirito di speranza, resilienza e ottimismo", ha detto Reem Al Hashimy, ...BOLOGNA (ITALPRESS) - Superare la crisi post pandemia e costruire, da subito, e un futuro più equo e sostenibile e nuove opportunità attraverso la ricerc ...