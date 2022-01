15 Foto di cuccioli che amano i loro umani più di ogni altra cosa (Di venerdì 14 gennaio 2022) from aww 15) Mente gli altri cani nel parchetto giocano tra di loro, io leggo un bel libro insieme al mio proprietario. While all the other dogs in the park were playing around, he read a book with ... Leggi su universoanimali (Di venerdì 14 gennaio 2022) from aww 15) Mente gli altri cani nel parchetto giocano tra di, io leggo un bel libro insieme al mio proprietario. While all the other dogs in the park were playing around, he read a book with ...

Advertising

girasol44247939 : RT @adozionianimali: Cerco Casa! Premi sulla mia foto per scoprire di più su di me! #Annunci #Adozioni #Animali #Cani #Gatti #Cuccioli #Ass… - MarcusW73217404 : RT @prijedoremergen: Buonanotte a chi per una volta vorrebbe addormentarsi subito ma ha sempre troppi pensieri da riordinare nella testa.… - ClaudiaZol2 : RT @ohanarifugio: ?? CUCCIOLI SPARITI, DITECI SOLO SE STANNO BENE ?? Ci avevano segnalato, in una casa privata ma disabitata nei pressi de… - 19marino74 : RT @adozionianimali: Cerco Casa! Premi sulla mia foto per scoprire di più su di me! #Annunci #Adozioni #Animali #Cani #Gatti #Cuccioli #Ass… - 19marino74 : RT @adozionianimali: Cerco Casa! Premi sulla mia foto per scoprire di più su di me! #Annunci #Adozioni #Animali #Cani #Gatti #Cuccioli #Ass… -