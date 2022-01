14 gennaio 1912 – La Juve incassa ben otto reti dal Milan. La reazione de “La Stampa Sportiva” è da “Commenti Memorabili” (Di venerdì 14 gennaio 2022) ” Infine, l’ultimo match di domenica scorsa, quello di Milano, è stata una batosta tale e quale per i nostri poveri Juventini! Il Milan ha voluto sfogarsi e l’ha fatto lussuriosamente sulla vecchia Juventus rimandandola a casa con otto goals ad uno. Ecco, che proprio valga la pena di tener su una squadra ed un campo di giuoco per ottenere di questi risultati non lo crediamo. Ma la lezione servirà. Una buona frustata ogni tanto fa bene agli indolenti… vogliamo dire a quelli che restano a casa o giocano solo saltuariamente, compromettendo ogni chanche del proprio club che pur sbraitano di idolatrare. Il match Milan Club Juventus non merita certo uno speciale cenno di cronaca. Rimandiamo perciò i lettori ai resoconti che dell’infausta partita hanno dato, a suo tempo, ma ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 14 gennaio 2022) ” Infine, l’ultimo match di domenica scorsa, quello dio, è stata una batosta tale e quale per i nostri poverintini! Ilha voluto sfogarsi e l’ha fatto lussuriosamente sulla vecchiantus rimandandola a casa congoals ad uno. Ecco, che proprio valga la pena di tener su una squadra ed un campo di giuoco per ottenere di questi risultati non lo crediamo. Ma la lezione servirà. Una buona frustata ogni tanto fa bene agli indolenti… vogliamo dire a quelli che restano a casa o giocano solo saltuariamente, compromettendo ogni chanche del proprio club che pur sbraitano di idolatrare. Il matchClubntus non merita certo uno speciale cenno di cronaca. Rimandiamo perciò i lettori ai resoconti che dell’infausta partita hanno dato, a suo tempo, ma ...

