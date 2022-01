13 Gennaio 2022 – Corte Suprema Usa boccia obbligo vaccinale per i lavoratori della sanità mentre il tribunale amministrativo di Parigi si è espresso contro l’obbligo di mascherina all’aperto Caos in Generali | Caltagirone lascia Maimana | prima città a sfuggire dal controllo Talebani

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Laamericana ha bloccato l’di vaccino per idel settore sanitario, che riguardava le aziende con più di cento dipendenti. Accogliendo alcuni ricorsi, laha sentenziato che “sebbene il Covid-19 sia un rischio che si verifica in molti luoghi di lavoro, nella maggior parte dei casi non rappresenta un rischio professionale“. Infatti “il Covid-19 può diffondersi e si diffonde a casa, nelle scuole, durante gli eventi sportivi e ovunque le persone mettere insieme. Questo tipo di rischio universale non è diverso dai pericoli quotidiani che tutti devono affrontare a causacriminalità, dell’inquinamento atmosferico o di qualsiasi numero di malattie trasmissibili“. “Sono deluso dal fatto che laabbia ...

Advertising

VittorioSgarbi : Magistrati fuorilegge! (Camera, 12 gennaio 2022) - NicolaPorro : ?? Il Covid finito per i giornali, i dati taciuti dell’Oms sui contagi italiani e l’ideona di D’Alema per il Quirina… - ItaliaViva : 13 gennaio 2021 - #13gennaio 2022: Esattamente un anno fa il coraggio dei riformisti ha salvato il Paese. Abbiamo m… - Carmela_oltre : RT @LeftAvvenimenti: #FreeAssange Porre fine a «una mostruosa ingiustizia» La nostra nuova copertina è dedicata alla difesa del diritto/d… - MorinelliTony : Filo diretto con Matteo Renzi | Radio Leopolda | 13 gennaio 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Gennaio 2022

Sampdoria.it

... per difendersi dalle contestazioni mosse nei loro confronti, a fine, durante una trasferta in programma a Milano nell'ultima settimana diLo scontro in procura Lo scontro alla ...Un tassista di Firenze ha aggredito una cliente, una donna originaria del Nord America, in centro città, nella notte del 13. A testimoniarlo alcuni video circolati sui social, firmati dai cellulari di alcune delle persone presenti in via de' Tornabuoni, dove è avvenuta l'aggressione. A causare la lite sarebbero ...Altri 14 Comuni domenica passeranno vin zona arancione e fino a mercoledì 26 gennaio (compreso). Lo dispone l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, su proposta del ...Alla Virtus Segafredo Arena si gioca sabato sera 15 gennaio alle ore 20:00 il recupero della quattordicesima giornata di serie A. La partita in programma è Virtus Segafredo Bologna vs Nutribullet ...