Zona gialla e arancione, regole e regioni a rischio: cosa cambia oggi (Di venerdì 14 gennaio 2022) La mappa delle regioni, nell’Italia del covid, oggi tra Zona gialla e Zona arancione può cambiare. Il monitoraggio dell’Iss e la cabina di regia con i nuovi dati definiranno il colore, le regole e le misure per contrastare l’aumento dei contagi, trainati dalla variante Omicron. La Zona gialla comprende gran parte del paese. L’elenco giallo è lunghissimo: Lombardia, Lazio, Abruzzo, Toscana, Valle d’Aosta. Emilia Romagna, Piemonte. Sicilia, Liguria, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, province autonome di Trento e Bolzano. Indicazioni possono arrivare dagli ultimi dati Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che fotografano la situazione negli ospedali. I ricoveri in area non ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) La mappa delle, nell’Italia del covid,trapuòre. Il monitoraggio dell’Iss e la cabina di regia con i nuovi dati definiranno il colore, lee le misure per contrastare l’aumento dei contagi, trainati dalla variante Omicron. Lacomprende gran parte del paese. L’elenco giallo è lunghissimo: Lombardia, Lazio, Abruzzo, Toscana, Valle d’Aosta. Emilia Romagna, Piemonte. Sicilia, Liguria, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, province autonome di Trento e Bolzano. Indicazioni possono arrivare dagli ultimi dati Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che fotografano la situazione negli ospedali. I ricoveri in area non ...

