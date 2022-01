Zitromax non si trova, l’Aifa: “Non serve col Covid” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “L’azitromicina ( nome commerciale Zitromax ndr), e nessun antibiotico in generale, è approvato, né tantomeno raccomandato, per il trattamento di Covid-19“. Lo precisa l’Agenzia italiana del farmaco Aifa, “in merito alle recenti notizie di stampa relative alla carenza dell’azitromicina”, nome commerciale Zitromax* nella versione originator, “anche a seguito del suo utilizzo eccessivo e improprio per Covid-19“. l’Aifa puntualizza che “dalle verifiche first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 13 gennaio 2022) “L’azitromicina ( nome commercialendr), e nessun antibiotico in generale, è approvato, né tantomeno raccomandato, per il trattamento di-19“. Lo precisa l’Agenzia italiana del farmaco Aifa, “in merito alle recenti notizie di stampa relative alla carenza dell’azitromicina”, nome commerciale* nella versione originator, “anche a seguito del suo utilizzo eccessivo e improprio per-19“.puntualizza che “dalle verifiche first appeared on il Mattino di Sicilia.

